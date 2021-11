Dal 1° dicembre, il dott. Rino Spazzoli , medico di Medicina generale operante nella Casa della Salute di Mezzano, cesserà la propria attività per pensionamento.

Per fare fronte alle necessità degli assistiti, i medici di medicina generale operanti nella Casa della Salute di Mezzano/Sant’Alberto/Savarna hanno già offerto la disponibilità ad aumentare il numero dei propri assistiti.

Per favorire gli assistiti nella scelta del nuovo medico, a partire da giovedì 25 novembre e nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 novembre, gli assistiti con età superiore ai 70 anni, potranno recarsi presso la delegazione di Mezzano e indicare il nuovo medico a cui essere assegnati. Mentre a partire da lunedì 29 novembre, potranno accedere sempre alla Delegazione di Mezzano gli assistiti con età inferiore, per formalizzare la scelta del nuovo medico.

La differenziazione del percorso è finalizzata ad evitare assembramenti e al contempo offrire una risposta ai pazienti più fragili per età.

“L’Azienda Sanitaria coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Rino Spazzoli per l’attività prestata e i medici della Casa della Salute di Mezzano/Sant’Alberto/Savarna per la disponibilità data”.