Si è conclusa ieri sera la prima tranche del concorso canoro faentino ‘Il Pavone D’oro’ ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 41^ edizione. Dalle tre semifinali sono stati scremati i 21 finalisti che accederanno alla finalissima in programma domenica 27 marzo alle 17.30 al Teatro Masini di Faenza.

Sono giunti in finale i primi 6 classificati della cat. A, i primi 7 della categoria C e i primi 4 classificati della categoria B1 e B2. Il vincitore assoluto della 41 a edizione, verrà poi scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al vincitore andrà il piatto in ceramica realizzato dal ceramista faentino Goffredo Gaeta, probabilmente una delle ultime opere realizzate dal grande Maestro. Sempre al vincitore il Mei offrirà la registrazione di un brano originale presso il Lotostudio di Ravenna e la distribuzione digitale attraverso MEIdigital.

I finalisti

Categoria A (fino ai 9 anni):

Sofia Ronchi “Jem E Le Holograms”,

Iris Cimatti “Occhiali Tondi”,

Margherita Romoli “Nessuno Mai”,

Alice Lacchini “Lo Scriverò Nel Vento”,

Mia Ciciriello “Do’ I Numeri”,

Frida Ternetti “Le Piccole Cose Belle”.

Categoria B (10 – 11 anni):

Viola Liverani “Con Te Mi Sento Così”,

Alice Ricci “Un Amico È Così”,

Brigida Placci “Promettimi”,

Francesca Mordenti ” Il Mio Canto Libero”.

Categoria B2 (12 – 14 anni):

Sara Calamelli “Something’s Got A Hold On Me”,

Viola Ragazzini “Love In The Dark”,

Elena Scarallo “La Vita Breve Dei Coriandoli”,

Alice Mordenti ” Traitor”.

Categoria C (15 – 18 anni):

Ikram El Baroudi “Fallin'”,

Angie Paganelli “Proud Mary”,

Matilda Valmori “Strange”,

Matilde Montanari “I Know Where I’ve Been”,

Ginevra Bencivenga “Dimmi Se Questo È Amore”,

Renee’ Messeng “Happier Than Ever”,

Arianna Dardi “Like I Can”.

Sempre domenica sera sono stati annunciati anche i tre premi speciali assegnati dal comitato organizzativo e offerti dai componenti degli Angeli Neri (lo storico complesso faentino del primo Pavone D’Oro): il Premio Simpatia (intitolato a Maurizio “Re” Tramonti), è andato a Carlo Martini di soli 5 anni per l’interpretazione originale di ‘Zitti e buoni’, celeberrimo brano della rockband romana Maneskin; il Premio Fedeltà (intitolato a Domenico Bendoni) è andato a Cecilia Menetti (‘Homesick’), per le numerose partecipazioni al concorso canoro e il Premio della Critica (intitolato a Giancarlo Alboni) è stato assegnato a Nora Montevecchi per l’interpretazione del brano ‘Easy on me’.

Appuntamento con la finalissima domenica 27 marzo alle 17.30 al Teatro Masini.

Prevendite dei biglietti: lunedì 21 e mercoledì 23 marzo dalle 19.00 alle 20.30 nel la Parrocchia S. Antonino, Corso Europa 73, Faenza.