Giovedì sera si è svolta la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne al Rotary Club Faenza, con Scipione de Leonardis che ha assunto la carica di Presidente per l’anno 2024-2025, succedendo a Giuseppe Gaiba.

La serata, tenutasi presso la suggestiva cornice di Casa Spadoni, ha visto la partecipazione di numerosi soci e ospiti, che hanno potuto assistere al passaggio del testimone tra i due Presidenti.

Giuseppe Gaiba, nel suo discorso di commiato, ha ripercorso i momenti salienti del suo mandato, caratterizzato da un forte impegno nel campo della solidarietà e dei services focalizzati, soprattutto, a fornire un apporto alla ripresa delle attività sociali e culturali connesse alla fase del post alluvione.

Scipione de Leonardis, nel suo insediamento, ha manifestato l’intenzione di proseguire l’attività di servizio secondo il piano di azione del Rotary, che avranno come focus la promozione della cultura della legalità, con un occhio alle giovani generazioni, e la valorizzazione del territorio faentino.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Faenza è così composto:

Presidente: Scipione de Leonardis

Past President: Giuseppe Gaiba

Vice Presidente: Sergio Gonelli

Segretario: Patrizio Console Camprini

Tesoriere: Nicola Cavina

Prefetto: Giorgio Maria Cicognani

Consiglieri: Tommaso Meinardi, Daniela Leopardi, Giacomo Bianchi, Mauro Cattani, Ugo Palara

Presidente Incoming A.R. 2025-2026: Alessandra Bentini

Scipione de Leonardis, Dirigente della Polizia di Stato in pensione, vanta un ampio curriculum. Laureato in Giurisprudenza, con abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, ha ricoperto ruoli dirigenziali in svariate questure d’Italia, dirigendo uffici in Sicilia, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Lazio e Abruzzo.

A Faenza ha diretto il Commissariato di P.S. dal 2007 al 2012, periodo nel quale l’Ufficio è stato trasferito nei locali di via San Silvestro. Nella nostra provincia ha ricoperto l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Lugo dal 2000 al 2004 e, dal 2012 al 2017, ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna.

Oltre alla passione per il suo lavoro, de Leonardis si è sempre distinto per il suo impegno nel sociale. È Socio Onorario della Sezione ANPS (l’Associazione nazionale Polizia di Stato) di Lugo, componente del Consiglio direttivo della Sezione dell’UNUCI (Ufficiali in congedo) di Lugo e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Goffredo Parise e Giosetta Fioroni”.

Un mandato all’insegna dell’impegno e della dedizione, coniugando il rispetto della tradizione del Rotary Club di Faenza con l’innovazione.

Sotto la guida esperta di Scipione de Leonardis, il Rotary Club Faenza è pronto ad affrontare nuove sfide e a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella comunità locale. Il suo impegno, la sua passione e la sua profonda conoscenza del territorio saranno sicuramente preziosi per portare avanti i valori fondanti del Rotary e per realizzare progetti di grande valore per la città di Faenza.