Continua a muovere la classifica la Pietro Pezzi, che sabato scorso sul campo della nobile decaduta Montichiari – gara compresa nel quadro della settima di andata – cede al 5° set e strappa un punto.

I ravennati, pur non esprimendosi al meglio e registrando alcune defezioni di organico, danno filo da torcere ai padroni di casa per oltre due ore e confermano di aver ormai “digerito” il salto di categoria.

Questa la formazione scelta da Velastri e De Leonibus per iniziare il match: Cerquetti al palleggio con Taglioli in diagonale, Cardia e Tapparo ricevitori-attaccanti, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero.

Dopo un primo parziale combattutissimo nel quale Ravenna cede solo ai vantaggi, e’ Montichiari a prendere il sopravvento, che prevale facilmente nel secondo set e si porta avanti anche nel terzo. A questo punto arriva la reazione ospite che anche grazie a buone serie al servizio si aggiudica terza e quarta frazione.

Sul 2-2 Cerquetti e compagni non trovano la forza per completare la rimonta, accusano un po’ di stanchezza e per Montichiari è abbastanza facile aggiudicarsi il set decisivo.

Il prossimo turno riserva alla Pietro Pezzi la partita casalinga contro Sassuolo, una occasione importante per continuare a fare punti con l’intento di allontanarsi ulteriormente dalla quart’ultima posizione. Gara in programma sabato 26 novembre al PalaCosta, inizio ore 17.

Montichiari – Pietro Pezzi Ravenna 3-2 (28-26, 25-18, 20-25, 21-25, 15-8)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 3, Raggi, Giugni 7, Taglioli 14, Tapparo 5, Cardia 17, Minniti 5, Anconelli, Rizzi 3, Marchini (L1), Ciccorossi (L2); ne: Brunelli.

Serie B (girone C)– gli altri risultati

Padova-San Martino in Rio 1-3, Sommacampagna-Asola 3-0, San Marino-Forlì 3-2, Spezzano-Rubicone 3-2, Viadana-Legnago 3-0, Sassuolo-Mantova 0-3.

Classifica

Mantova 21; Forlì 15; Rubicone 14; Montichiari , Sommacampagna e San Martino in Rio 13; Asola 12; Spezzano 11; Sassuolo 10; Pietro Pezzi 7; Padova 6; San Marino 5; Viadana 4; Legnago 3.