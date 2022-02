Torna alla vittoria la StampaMondo, conquistando tre punti d’oro contro l’Argenta Volley, diretta concorrente per la salvezza. Altra ottima notizia è l’esordio del palleggiatore classe 2005 Federico Cani, fattosi subito trovare pronto quando coach Raggi lo ha mandato in campo.

I faentini partono forte aggiudicandosi il primo set 25-13, ma calano nel secondo, cedendo il passo agli avversari che vincono 25-17. Il riscatto è però immediato e con una grande reazione la StampaMondo chiude i conti vincendo il terzo set 25-21 e il quarto 25-20.

Nel prossimo la StampaMondo sarà di scena sabato 5 marzo alle 18 in casa del Forlì Volley.

Stampamondo Faenza 3

Argenta Volley 1

(25-13; 17-25; 25-21; 25-20)

FAENZA: Alpi 7, Righini 15, Laghi 7, Zama 3, Balducci, Zannoni S., Moschini 12, Rossi F. 13, Cani, Dalmonte (L1)

Zannoni F. (L2). All.: Raggi

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Atlas San Zaccaria (11) 33; Forlì Volley (12) 29; Facile Volley Forlì (12) 26; Savena Pallavolo (13) 25; Pallavolo Budrio (11) 21; Foris Index Involley (12) 15; Pietro Pezzi Ravenna (10) 14; Orbite Volley Ravenna (13) 11; Stampamondo Faenza (11) 9; Argenta Volley (12) 7; Pediatrica Bologna (11) 2.

SERIE C FEMMINILE

La Tecnoprotezione non è scesa in campo nel week end in quanto il match con il Massa Volley è stato rinviato a data da destinarsi. Nel prossimo fine settimana le faentine osserveranno il turno di riposo e ritorneranno a giocare sabato 12 marzo alle 19.30 al PalaBubani contro il Castenaso Volley.

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Castenaso (11) 30; Progresso Bologna (10) 28; Russi (12) 22; Argelato (10) 21; Massa Lombarda (10) 17; Ferrara (11) 14 Tecnoprotezione Faenza (11) 13; Pontevecchio Bo (11) 12; Budrio (11) 9; Villanova (12) 8; Liverani Involley (11) 6.