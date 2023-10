L’8 ottobre 2023 avrà inizio la ventunesima edizione del festival Ottobre Giapponese. Organizzato dall’Associazione per gli Scambi culturali fra Italia e Giappone (ASCIG). Nel cartellone del festival, concerti al MIC di Faenza e al Teatro Alighieri di Ravenna, una mostra di ceramica alla Bottega mondial tornianti a Faenza, incontri e dimostrazioni al Planetario di Ravenna e al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo e proiezioni cinematografiche al Cinema Sarti di Faenza e al Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna. Il festival si chiuderà ufficialmente il 17 novembre 2023, ma seguiranno diversi eventi fuori cartellone fino a gennaio 2024. Insomma anche quest’anno l’Ottobre Giapponese offrirà numerose anteprime assolute, per una irripetibile occasione di conoscere dal vivo l’autentica tradizione culturale del Paese del Sol Levante. Per maggiori informazioni: www.ottobregiapponese.it ele pagine Facebook e Instgragram #ottobregiapponese. Oppure scrivete a: info@ascig.it

Dopo le anteprime di settembre 2023, con il concerto della Japan National al Teatro Alighieri di Ravenna, organizzato dalla Angelo Mariani e la inaugurazione della mostra Strade e Storie: Paesaggi da Hokusai a Hiroshige al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, torna con un ricco programma l’attesissimo Ottobre Giapponese, il festival interamente dedicato alla cultura e alle tradizioni giapponesi. Quest’anno l’Ottobre Giapponese si terrà dal 8 ottobre al 17 novembre 2023, a Ravenna, Faenza e Bagnacavallo e proseguirà, con eventi fuori cartellone, fino al 4 gennaio 2024. Ci saranno appuntamenti per tutti i gusti, ad abbracciare i molteplici aspetti della cultura giapponese: arte ceramica, musica moderna e contemporanea, la tradizione in incontri con esperti, cultura pop e modernità. Doveroso l’omaggio a due mostri sacri della cultura contemporanea del Giappone, Leiji Matsumoto e Ryuchi Sakamoto, purtroppo scomparsi quest’anno.

Domenica 8 ottobre alle ore 11:00, presso il Museo Internazionale della Ceramica a Faenza, avrà luogo il primo evento ufficiale del festival, un concerto dedicato alle musiche di Don Cimatti, con Hiromi Yamada alla voce e Denis Zardi al piano. L’evento sarà introdotto dal presidente dell’associazione ASCIG di Ravenna, Marco Del Bene. Il concerto di quest’anno, che prosegue una ricerca avviata già due anni fa, includerà brani inediti del missionario e compositore faentino, noto come il “don Bosco del Giappone”. (Ingresso a pagamento, alla biglietteria del MIC)

Sabato 14 ottobre 2023, alle ore 17:00, avremo il secondo evento in cartellone, con l’inaugurazione, presso la Bottega Mondial Tornianti Gino Geminiani a Faenza, della mostra di ceramiche dell’artista Aya Murata di Kyoto, con delle coloratissime ceramiche ispirate ai motivi del kimono giapponese, realizzate per l’occasione. Dal giorno successivo la mostra sarà visitabile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30, fino al 22 ottobre. (Ingresso libero)

Da martedì 17 ottobre (e fino al 30 ottobre), le vetrine dell’agenzia 1 della Cassa di Risparmio di Ravenna, in Piazza del Popolo, ospiteranno l’allestimento, a cura di Daria Dall’Olio, “Costellazione Manga: la storia e i riscontri internazionali”. Nella vetrina anche un tributo al fumettista, illustratore e autore televisivo e cinematografico Leiji Matsumoto autore di Capitan Harlock, Galaxy 999 e Star Blazer, scomparso nel 2023, con preziosi oggetti da collezione ispirati alle sue opere. Dal 25 ottobre, l’allestimento si allargherà a comprendere anche le vetrine ex-Bubani di Ravenna, sempre in Piazza del Popolo, fino al 2 novembre. (allestimento liberamente visibile da piazza del Popolo)

Sabato 21 ottobre alle 17:00 è previsto l’incontro con il giornalista e scrittore Antonio Moscatello, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, che ospita la mostra Strade e Storie: Paesaggi da Hokusai a Hiroshige. Quello con Moscatello, apprezzato giornalista e divulgatore, inviato Askanews alle olimpiadi di Tokyo 2020 e autore della Breve storia del Giappone (Newton Compton, 2022) sarà il primo di quattro con ospiti prestigiosi, organizzati dall’ASCIG in collaborazione con il Museo Civico. L’incontro con Moscatello, moderato dal presidente Marco Del Bene, porterà il pubblico dai tempi feudali dell’Epoca Edo, in cui Hiroshige realizzò le stampe in mostra nel museo, in un percorso storico fino al Giappone contemporaneo. (Ingresso libero)

Giovedì 26 ottobre, alle 21:00, presso il Cinema Sarti a Faenza, verrà proiettato il film Audition di Takahashi Miike, di cui è stato da poco completato il restauro digitale, un evento possibile grazie alla pluridecennale collaborazione con il Cineclub Raggio Verde. La proiezione sarà introdotta da Marco Del Bene. (Ingresso a pagamento, alla biglietteria del Cinema Sarti)

Domenica 29 ottobre, alle ore 11:00, presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, si terrà il concerto di musiche contemporanee dal Giappone con Hiromi Yamada (voce) e Denis Zardi (piano). Nel programma brani di Michio Miyagi (1894-1956), Ryuchi Sakamoto (1952-2023), Hiroshi Yamazaki (vivente), Michiko Inoh (vivente) e Hiroshi Aoshima (vivente). I pezzi selezionati, alcuni dei quali in prima esecuzione assoluta per l’Italia, sono la testimonianza della vivace e articolata produzione cameristica del Giappone, che pur avendo abbracciato la concezione musicale europea, attinge a temi e stili della propria tradizione. Il concerto è organizzato dalla Associazione musicale Angelo Mariani, che lo ha inserito nella rassegna Concerti della domenica 2023. Presenta e introduce Marco Del Bene. (Ingresso a pagamento, alla biglietteria del Teatro Alighieri)

Venerdì 3 novembre, alle ore 21:00, presso il Planetario di Ravenna, una nuova edizione di Costellazione Manga, a cura di Daria Dall’Olio, quest’anno dedicata ai lavori del maestro Leiji Matsumoto. Salite con noi sull’espresso galattico più famoso dell’animazione, in un viaggio tra i fenomeni astronomici e le opere di Matsumoto. (Ingresso a pagamento, alla biglietteria del Planetario)

Sabato 11 novembre alle 17:00, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, si terrà l’incontro con la scrittrice e saggista Carmen Covito, autrice di Sadayacco, la Duse del Giappone, (Clueb, 2023). Nel secondo degli incontri organizzati con il Museo Civico per la mostra Strade e Storie: Paesaggi da Hokusai a Hiroshige, Carmen Covito ci parlerà del fenomeno del giapponismo in Europa, di cui gli ukiyo-e di Hiroshige e Hokusai furono un elemento cardine. Grazie anche a un ricco apparato iconografico conosceremo l’incredibile vicenda di Sada Yacco, es-geisha divenuta attrice e performer internazionale, protagonista di tournée di grande successo che la portarono anche in Italia, tra il 1899 e il 1902. Introduce e modera Marco Del Bene. (Ingresso libero)

Mercoledì 15 novembre alle ore 21:00, presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna, in collaborazione con il Ravenna Nightmare Film Festival/RNFF, celebreremo lo scomparso Ryuchi Sakamoto con un breve concerto di Hiromi Yamada (voce) e Denis Zardi (pianoforte).

Dopo il concerto, alle 21:45, ci sarà la prima assoluta per l’Italia del film Revolution+1 (75 minuti, 2023), il più recente lavoro di un mito del cinema giapponese, il regista Adachi Masao. Il film – basato su fatti reali – narra, dal punto di vista dell’attentatore dello sconvolgente omicidio dell’ex-premier Shinzo Abe nel 2022.

Giovedì 16 novembre, alle ore 18:00, presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna, proseguirà programmazione in collaborazione con il RNFF, rispettivamente con la proiezione, in anteprima assoluta per l’Italia del film documentario Anche noi siamo umani! (Watashitachi ha ningen da!, 99 minuti, 2022) del regista Ko Chanyu. Anche noi siamo umani! esplora il tema, di scottante attualità anche Asia, dei lavoratori immigrati e del loro trattamento una volta in Giappone.

Venerdì 17 novembre alle 14:30, sempre a Palazzo del Cinema e dei Congressi verrà proiettato il film, Tocka (Id. 119 minuti, 2023), in anteprima assoluta per l’Italia, di Yoshitaka Kamada. Tocka è una vicenda crepuscolare di personaggi marginali e dannati, nella profonda provincia del Giappone settentrionale. Con questa proiezione si chiuderà il cartellone ufficiale dell XXI Ottobre Giapponese.

Tutti le proiezioni a Palazzo dei Congressi, in collaborazione con il RNFF, saranno precedute da altrettanti videomessaggi dei registi e introdotti da Marco Del Bene. Le proiezioni saranno in lingua originale, con sottotitoli in italiano, realizzati in collaborazione con il Master in traduzione avanzata de La Sapienza di Roma. (Ingresso a pagamento, alla biglietteria del RNFF)

Anche se il cartellone ufficiale dell’Ottobre Giapponese si chiuderà il 17 novembre, seguiranno alcuni eventi “off” in collaborazione con il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo per la mostra Strade e Storie: Paesaggi da Hokusai a Hiroshige.

Sabato 2 dicembre, alle ore 17:00, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo si terrà una dimostrazione di cerimonia del tè con la maestra Yoko Shimada della Associazione Iroha di Firenze, seguita da una degustazione di tè e dolcetti giapponesi. Dimostrazione (massimo 40 persone) e degustazione (massimo 15 persone) sono a numero chiuso. Per il terzo evento organizzato per la mostra Strade e Storie: Paesaggi da Hokusai a Hiroshige, sarà possibile prenotarsi presso il Museo Civico, telefonando al numero: 0545.280913, oppure scrivendo una email a: centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it (Evento gratuito, su prenotazione)

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 18:00, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo si terrà l’evento Haiiro. Poesie, calligrafie e immagini dell’impermanenza, quarto appuntamento organizzato dall’ASCIG nell’ambito della mostra Strade e Storie: Paesaggi da Hokusai a Hiroshige. Nato da una idea di Maurizio Cianciarelli, Hairo unisce calligrafia, poesia giapponese e fotografia ed è stato anche raccolto in un prezioso volume, in edizione limitata. All’evento sarà presente l’autore, assieme alla calligrafa Kinuko Miura, che farà una distrazione di questa antica arte, e a Cristina Banella, esperta di poesia classica giapponese. Presenta Marco Del Bene. (Ingresso libero)

Giovedì 4 gennaio, alle ore 18:00, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ci terrà un laboratorio sull’aquilone tradizionale giapponese a cura di Caterina Capelli di Artevento, anch’esso su prenotazione. Caterina Cappelli, direttrice artistica Artevento e organizzatrice del Festival internazionale dell’aquilone di Cervia, grazie al contatto con i maestri aquilonisti giapponesi, ha maturato una grande esperienza e guiderà il pubblico alla scoperta di questa variegata tradizione, anche per la realizzazione di un proprio aquilone. Sarà possibile presso il Museo Civico, telefonando al numero: 0545.280913, oppure scrivendo una email a: centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it (Evento gratuito, su prenotazione)

Per ulteriori informazioni sul programma completo e sugli orari, vi invitiamo a visitare il nostro sito web all’indirizzo www.ottobregiapponese.it. Non vediamo l’ora di condividere questa straordinaria viaggio culturale verso giapponese con voi!