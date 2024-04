Online il cortometraggio-videogioco per parlare di sicurezza stradale ai giovani

“Troppo Tardi Per Tornare Indietro ?” È online il cortometraggio interattivo promosso dalla Polizia Locale di Ravenna per parlare di sicurezza stradale, abuso di alcol e droghe ai giovani. Presentato al Cinema Mariani di Ravenna, il cortometraggio, costruito come fosse un videogioco, è stato caricato anche online (www.troppotardipertornareindietro.it). Cinque i protagonisti fra i quali gli spettatori potranno scegliere, amici di 17-22 anni che trascorrono insieme una serata in discoteca. Sempre gli spettatori potranno scegliere come far procedere la storia. 20 in tutto i finali possibili. Il lavoro è stato realizzato da Panebarco, in collaborazione con Media Lab Store, per la regia di Gerardo Lamattina e la sceneggiatura sempre di Lamattina, Monica Vodarich e Tahar Lamri.