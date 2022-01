Omicron nel 36% dei nuovi positivi. 13 mila casi in più rispetto alla settimana precedente in Romagna | VIDEO

La variante Omicron è arrivata al 36% di incidenza nel territorio dell’Ausl Romagna. Il dato, fornito dall’azienda sanitaria, è aggiornato al 2 gennaio. Il 36% dei nuovi positivi tracciati ha quindi contratto la nuova variante. Il 64% degli altri casi emersi è invece stato infettato dalla variante Delta. La combinazione delle due varianti ha portato a registrare durante l’ultima settimana 19.980 nuove positività su 78.324 tamponi effettuati. 13 mila positività in più in tutto il territorio romagnolo rispetto alla settimana precedente, un’impennata che ha messo in crisi i drive through, con code anche di 6 ore, e il tracciamento, con ritardi nelle segnalazioni