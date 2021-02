Omicidio di Ilenia Fabbri: gli inquirenti studiano gli errori dell’assassino

Un assassino inesperto che ha commesso diversi errori. Gli ultimi sviluppi dell’indagine della polizia sull’omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza stanno portando a tracciare il profilo della persona che una settimana fa ha fatto irruzione nell’appartamento di via Corbara e ha aggredito e ucciso la donna. Stando l’ipotesi dell’omicidio su commissione, un killer assunto con una tariffa relativamente ridotta rispetto al crimine da compiere. L’ultimo elemento sul quale si stanno concentrando le indagini è l’immagine catturata da un impianto di videosorveglianza che ha raccolto la presenza dell’omicida in via Testi, pochi minuti prima di entrare nell’abitazione di Ilenia Fabbri.