“Nonostante il particolare e difficile momento, dovuto all’emergenza sanitaria, continuiamo a investire su riqualificazione e una sempre maggior sicurezza dei luoghi che i cittadini frequentano di più, a partire da quelli dell’apprendimento, della cultura e istituzionali: una valorizzazione continua e sistematica del patrimonio pubblico comunale”. Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi illustra così gli interventi, in corso o già programmati, previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico della città, che prevedono un investimento totale dell’Amministrazione comunale che supera i 700mila euro. Buona parte della progettazione e direzione lavori è a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Massa Lombarda, coordinato dall’ingegner Stefania Montanari e dall’architetto Giorgia Bincoletto.

Previsti alcuni lavori nelle scuole massesi. È iniziato questa settimana il rifacimento del tetto della scuola per l’infanzia Buscaroli per un totale di 117 mila euro. Inoltre, sono stati stanziati 96mila euro per rendere più funzionali, sicuri e decorosi i percorsi interni della scuola primaria Quadri. In particolare, è in programma la riqualificazione complessiva dell’area antistante la stessa scuola attraverso la creazione di parcheggi maggiormente fruibili rispetto a quelli attuali e un’ulteriore messa in sicurezza della pista ciclabile in fregio a quell’area. A questi si aggiungono altri 95mila euro investiti per lavori previsti entro metà settembre nelle scuole medie “Salvo D’Acquisto” con il rifacimento dei bagni nella zona segreteria e la sostituzione di una serie di infissi, interventi che consentiranno un risparmio del consumo di energia elettrica. Infine, altri 45mila euro saranno destinati alla riqualificazione dell’area verde del nido Fantasilandia.

Per quanto riguarda la viabilità, sono in corso di affidamento gli interventi, per un totale di 150mila euro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del centro storico, centro urbano e del forese. In questo caso l’inizio dei lavori è previsto tra circa un mese. Ci sono poi oltre 65mila euro per la puntuale manutenzione straordinaria della pista ciclabile di viale Zaganelli, particolarmente utilizzata, e 20mila euro per la manutenzione della segnaletica stradale.

Tra gli investimenti previsti ci sono anche 60mila euro per la sostituzione della centrale termica dell’ex Bocciofila; 35mila euro per la messa a norma per disabili di due bagni (in una struttura sportiva e nello spazio che attualmente ospita le associazioni di volontariato); 20mila euro per il rifacimento dell’impianto elettrico nel centro di quartiere di Fruges.