Nuovo sistema di raccolta rifiuti in centro: nuovo incontro in sala Zanelli

Continua il percorso di avvicinamento al nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Nella serata di mercoledì in programma un nuovo incontro alla Sala Zanelli per i residenti del centro storico, che cambieranno sistema a partire dal 5 dicembre. 6 mila utenze. Le lettere sono già arrivate anche a Marzeno, Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Errano, Santa Lucia e nel borgo. 18.400 utenze. Dal 14 novembre inizieranno le assemblee informative anche per questi territori. Qui il nuovo servizio partirà il 27 febbraio