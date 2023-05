I faentini colpiti dagli allagamenti si costituiscono in comitato

Quasi 200 persone al Cinema Europa martedì sera. Erano una buona parte dei cittadini colpiti dal maltempo, che oggi si ritrovano la casa, o l’attività, ancora sommersa dal fango. In molti hanno perso tutto. Ospiti di don Marco Ferrini e della parrocchia di Sant’Antonino, che in questi giorni ha ricevuto alcune richieste di aiuto e moltissime offerte di solidarietà, i faentini delle zone colpite dagli allagamenti si sono radunati per capire ora come poter affrontare i prossimi giorni, i prossimi mesi, per capire come e se sarà possibile ottenere un risarcimento per le perdite subite.

Fra i presenti, qualcuno ha raccontato anche le proprie esperienze dell’emergenza, come i residenti della zona di Sarna, allagati, ma non raggiunti subito dalla macchina dei soccorsi, con l’acqua nelle abitazioni molto prima che in via Cimatti, la sera antecedente, o i residenti di via San Martino, che nel pomeriggio di martedì segnalarono le prime situazioni critiche.