Si sono messi in grande evidenza, portando a casa dodici medaglie, i nuotatori del Centro Sub Nuoto Club 2000 in gara sabato e domenica scorsi alla piscina comunale “Gianni Gambi” dove è andato in scena il 20° Meeting nazionale “Città di Ravenna” – 36° Trofeo “Michele Zaccaria” in vasca da 50 metri, organizzato dal Rinascita Team Romagna. Alla manifestazione erano presenti oltre 30 squadre con più di 800 atleti; i portacolori della società di Faenza hanno mostrato diversi miglioramenti rispetto ai tempi fatti registrare la settimana precedente a Lodi. A Ravenna ha brillato Alex Gaddoni (categoria Ragazzi 2008) vincitore nei 200 metri farfalla, secondo nei 100 farfalla, terzo nei 200 stile libero e nei 200 misti. Nella stessa categoria Luca Balestri si è messo al collo la medaglia d’argento nei 50 dorso, mentre Nicola Alberani (Ragazzi 2007) si è piazzato secondo nei 200 dorso e terzo nei 100 dorso. In campo femminile sono da registrare le ottime prestazioni nello stile libero di Anna Bolzon (Ragazzi 2009) seconda nei 200, terza nei 100 e nei 50; bene anche Andrea Maltoni (Assoluti) terza nei 50 dorso e Gaia Gionta (Assoluti) terza nei 200 rana. Il prossimo appuntamento per la categoria “Ragazzi” sarà il Campionato Nazionale a Squadre in programma a Bologna domenica 21 maggio; per il resto della squadra il Trofeo “Nicoletti” a Riccione dal 2 al 4 giugno.

E’ di 2 medaglie d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo il bottino dei nuotatorie delle nuotatrici Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 al 16° Trofeo San Marino, che si è disputato nello scorso weekend alla Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica del Titano. Alla manifestazione erano iscritti più di 700 atleti, 143 staffette in rappresentanza di 91 società: quella di Faenza era rappresentata da 15 atleti e iscritta a 4 staffette; tutti i partecipanti alle staffette e alle gare singole hanno permesso al team romagnolo di raggiungere il 12° posto nella classifica a squadre. A brillare con le due vittorie è stata la veterana Laura Rava (categoria M80) che ha primeggiato nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Hanno centrato il secondo posto Nadia Cerchierini (M30) nei 50 rana e Stefano Schiumarini (M60) nei 50 stile libero, mentre si sono piazzati al terzo posto Dylan Tozzi (M30) nei 50 farfalla, Filippo Mallamaci (M25) nei 100 rana, Elettra Frassineti (M25) nei 50 dorso, Gabriella Garavini (M60) nei 50 e nei 200 stile libero. Si è classificata seconda con il tocco all’ultima bracciata la staffetta 4 per 50 mista, maschile e femminile (categoria M240) composta da Laura Rava, Stefano Schiumarini, Andrea Forni e Gabriella Garavini; non è stata da meno la staffetta M100 con Elettra Frassineti, Filippo Mallamaci, Emanuele Galafroni e Elisa Santini piazzatasi al terzo posto. Il prossimo appuntamento per i master Faentini saranno i Campionati Italiani che si svolgeranno a Riccione, dal 27 giugno al 2 luglio.

Nel settore della pallanuoto domenica scorsa il Centro Sub Nuoto Faenza ha partecipato con un team di 11 elementi al primo Trofeo “Ilario Pontieri” Uisp di Acquagol a Pinarella di Cervia: su 8 squadre, i bambini allenati da Giulia Bonoli si sono piazzati quarti con soddisfazione, vista la forza di più quotate avversarie. Sempre in campo giovanile, la squadra Under 13, impegnata nel Campionato Uisp Emilia-Romagna, giocherà sabato 13 maggio a Faenza contro la Polisportiva Coop Parma A. Conclusasi invece la fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Under 16, il team di Faenza allenato da Piero Calderoni dovrà affrontare Riccione in trasferta in una delle semifinali dei play-off, la cui data è ancora da definire. Intanto la squadra Master è arrivata all’ultima giornata del Campionato regionale Uisp: ospiterà la Polisportiva Valmarecchia di Novafeltria nella serata di mercoledì 10 maggio alla piscina comunale di Lugo.