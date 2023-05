Una ravennate di 62 anni è finita nei guai dopo aver regalato un cellulare alla nipotina di 6 anni. Tutto inizio quando la mamma della bambina ha scoperto in quel cellulare delle foto hard, di vibratori, adulti ritirati nudi e poi foto della stessa bambina nuda o seminuda. La madre ha dopo scoperto anche un account Facebook, con nome e cognome della figlia, aperto dalla stessa nonna paterna. Dopo queste rivelazioni la donna ha contattato i carabinieri e dopo è scattata la denuncia.

Come riportano i quotidiani locali, nell’udienza di ieri la nonna è stata assolta.

Secondo quanto deciso dal giudice: “Quelle immagini e video presenti nel dispositivo in uso all’imputata, non ritraevano minorenni in atteggiamenti sessualmente espliciti”.

Il giudice ha deciso cosi dopo aver ascoltato i due consulenti, sia della difesa che dell’accusa.

Si è chiuso così il processo nei confronti della nonna 62enne sotto iinchiesta dall’estate del 2020.