La Cassa di Ravenna Spa per sostenere le importanti raccolte fondi del Comune di Faenza e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per fronteggiare i gravissimi danni causati dalla recente alluvione, ha attivato i seguenti conti correnti per favorire le donazioni che saranno senza addebito di commissioni:

IT20V 06270 13199 T20990000808 intestato al Comune di Faenza

IT66A 06270 13199 T20990000380 intestato all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Anche attraverso questa tempestiva iniziativa La Cassa di Ravenna Spa intende dare un segnale di sostegno alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio colpite dall’alluvione, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività.