Nuovo logo, nuovo sito e nuovo riallestimento per il Museo Francesco Baracca

Un nuovo logo e un nuovo sito per il Museo Francesco Baracca di Lugo. Il sito, oltre ad essere rinnovato dal punto di vista tecnico, grazie al lavoro dell’agenzia IVI, presenta ora nuove sezioni dedicate alla storia del museo, alla biografia di Francesco Baracca e al Cavallino Rampante. Accanto ai testi una nuova ampia documentazione fotografica. Il riallestimento del museo, divenuto anche set per il docufilm su Francesco Baracca prodotto dalla Rai, sarà presentato sabato 10 dicembre all’interno di una visita guidata al museo diffuso della città, durante la quale verrà inaugurata anche la nuova mostra che mette in dialogo una scultura di Domenico Rambelli con una serie di dipinti inediti di Massimo Pulini.