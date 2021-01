Nuovo focolaio all’intento della Casa di Riposo “Villaverde” a Cervia. A darne comunicazione è il sindaco di Cervia-Milano Marittima Massimo Medri.

Nei giorni scorsi la totalità degli ospiti aveva già iniziato il ciclo vaccinale, che però non era ancora stato completato

Come lo stesso sindaco ha infatti ricordato nella sua nota, per avere l’immunità dal virus, devono passare 7 giorni dalla seconda somministrazione, che era ancora da programmare per gli ospiti della casa di riposo. Al momento l’AUSL sta monitorando la situazione, gli ospiti sono tutti asintomatici tranne una paziente per cui è stato necessario il ricovero ospedaliero.