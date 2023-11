Nuovo corteo contro la violenza sulle donne: l’Ausl Romagna presenta il progetto Well Fare

Secondo corteo a Faenza in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Questa volta ad organizzarlo è stato il personale dell’ospedale manfredo durante la settimana di eventi promossi dall’Ausl Romagna per parlare di violenza di genere, a fianco di istituzioni, enti, centri antiviolenza, associazioni del territorio e fondazione Onda. Il corteo è partito dall’ospedale ed è arrivato in Piazza della Libertà. Sono 83 i nuovi episodi di donne vittime di violenza in città nel 2023, una parte di loro si è presentata in Pronto Soccorso