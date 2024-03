Novità Superbonus: imprese e associazioni di categoria preoccupate

Imprese e associazioni di categoria preoccupate per la nuova stretta annunciata dal Governo sul Superbonus e sugli altri bonus edili. Stando alle bozze circolate in questi giorni, il nuovo provvedimento ridurrà le possibilità della cessione e dello sconto in fattura per il superbonus e per il bonus dedicato alle barriere architettoniche.

Il nuovo provvedimento potrebbe quindi incidere sui contratti già in essere, dove però non sono ancora iniziati i lavori, danneggiando i cittadini e mettendo a rischio la stabilità delle imprese.

Si è ancora in attesa che il nuovo decreto venga pubblicato in gazzetta