Nell’abbonamento di Start Romagna le persone transgender potranno indicare il nome scelto | VIDEO

Sull’abbonamento dell’autobus di Start Romagna si potrà da oggi scegliere di indicare il proprio nome di elezione e non il nome anagrafico. L’azienda romagnola ha infatti deciso di venire incontro alle richieste dell’associazione “Affetti Oltre il genere” e di riconoscere le esigenze di una studentessa 15enne, all’anagrafe registrata ancora come ragazzo. È il nuovo passo avanti all’interno del percorso personale di Greta, la cui storia è diventata un riferimento a livello nazionale. Non sarà un caso isolato. Start Romagna ha infatti aperto alla possibilità di riconoscere questa opportunità a chiunque ne avesse esigenza perché a volte anche dichiarare una generalità diversa da quella che si sente più propria può rappresentare motivo di sofferenza. Non solo, l’azienda farà partire anche un percorso di sensibilizzazione sul tema con i propri dipendenti. Tutto infatti nasce da un banale abbonamento dimenticato e dalla necessità di risalire all’identità della ragazza al centro della vicenda.