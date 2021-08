MOTO 2

Un’altra gara complessa per il Team Federal Oil Gresini Moto2 sul tracciato di Spielberg con Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega lontani dalle posizioni di testa.

Un circuito nel quale nessuno dei due alfieri Gresini Racing è riuscito a fare lo step definitivo per essere protagonista, ma dove Di Giannantonio strappa comunque il proprio miglior risultato della classe intermedia in una gara condizionata da temperature molto elevate.

Nessun punto a referto per Nicolò Bulega, 22º sul traguardo e con doppio long lap sulla “fedina”. Il numero 11 non ha risolto i problemi in ingresso di curva chiudendo a una ventina di secondi dalla zona che conta.

MOTO 3

Il Team Indonesian Racing Gresini Moto3 non brilla nel secondo appuntamento del Campionato del Mondo Moto3 sul tracciato di Spielberg con Jeremy Alcoba solo 14º e Gabriel Rodrigo che completa la gara al 20º posto.

Se per Gabri Rodrigo la condanna ad una gara nelle retrovie era già scritta dalle penalità inflitte ieri dalla direzione gara (partenza dalla pit-lane e long lap penalty rispettivamente per gli incidenti con Yamanaka e Suzuki), qualche speranza in più c’era per Jeremy Alcoba.

Lo spagnolo, che partiva dalla prima fila dopo un’altra grande qualifica, non è riuscito a concretizzare in gara perdendo le posizioni di testa nei primi giri e chiudendo con 2 punti (nonostante un long lap penalty). Adesso in classifica il 52 è 10º con una lunghezza di vantaggio sul compagno di squadra.