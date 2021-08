Piazza Nenni al massimo della sua capienza per il concerto di Ferragosto nella serata di sabato 14. Sul palco, come da tradizione, il Trio Italiano e tanti ospiti. Fra questi anche il sindaco Massimo Isola che ha suonato, alla chitarra, insieme al terzetto “Stand by me”, ricordando quando, da giovane, fu anche lui protagonista su quello stesso palco come partecipante del Faenza Rock.

Altri ospiti sono stati la cantautrice Giorgia Montevecchi, il pianista Vittorio Bonetti e Gabriele Andrini, storico musicista del Pavone d’Oro.

Accanto a Gaetano Barbarito, Paolo Giovannini e Raffaele Montanari, ha completato anche quest’anno la band il batterista Daniele Cicognani, storico componente dei Devils.

In apertura di serata, è stata presentata al pubblico la canzone “Bella” dedicata alla piazza e al centro storico di Faenza, cantata da Frieden e Margherita, promossa da Materiali Musicali e Ridens insieme a Faenza C’entro, Wap Agency e Comune di Faenza.

Il Ferragosto Sotto le Stelle quest’anno ha avuto una seconda serata domenica 15 agosto, quando sono saliti sul palco diversi protagonisti della storia del rock romagnolo. Una serata fra musica e memorie. Durante lo spettacolo sono state realizzate delle riprese che faranno parte del documentario “Memorie Magnetiche” dedicato proprio alla storia del rock in provincia di Ravenna, che ebbe il suo periodo più florido fra gli anni ’80 e ’90. Un racconto corale sulla storia del rock nel nostro territorio a cura di Daniele Pezzi, Matteo Bertaccini e Marco Parollo.

Sul palco si sono quindi alternati il musicista e scrittore ravennate Stefano Bon, il musicista, cantautore e produttore ravennate Gianluca Lo Presti, Stefano Bellavista e Stefania Cattani del Circolo Berenice di Lugo, Pietro Bandini in arte Quinzan della Musica nelle Aie, lo scrittore faentino Fabio Mongardi, già batterista dei Nuovi Turchi, Pape Gurioli, pianista de Le Comete e animatore del Circolo degli Artisti, Gabriele Andrini degli Eucaliptus e del Pavone d’’Oro, Vittorio Bonetti della Guercia Figura Goffa e sulla scena di Russi e Bagnacavallo, Andrea Sarneri e il chitarrista Tex tastierista dei Kriminal Tango, il cantautore Rodolfo Santandrea approdato al Festival di Sanremo, la dj Antonella Piroli, Pasquale Di Camillo dei Fiori, Daniele Bosi di Polaris Edizioni, Samuele Ravaioli gia’ del gruppo di Alessandro Ristori, Ivano Mazzani animatore musicale di Ravenna, Silvano Voltolina dei Re Nudo, Matteo Arevalos, Lamberto Fabbri del Circolo degli Artisti, Nicola Fabrizio dello Ziggy Bar, Roberto Tassinari chitarrista del Magico Autunno, il batterista Giampaolo Zauli e Giorgio Montanari dei Cobra e tantissimi altri