Compatibilmente con le condizioni meteo, lunedì 25 gennaio, riprenderanno i lavori di rifacimento della rete idrica e della pavimentazione in via Garibaldi; si tratta del secondo stralcio di intervento che sarà eseguito con oneri a carico della società Hera Spa.

Si tratta di interventi resisi necessari a seguito delle continue rotture nella condotta idrica, che hanno determinato negli anni continue rotture della rete, con forti lesioni nella pavimentazione che verrà così ripristinata, come è già avvenuto nel primo stralcio dei lavori.

Durante le lavorazioni di cantiere, via Garibaldi verrà interrotta dall’incrocio con Piazza Mazzini, all’altezza del palazzo municipale, fino a Piazza Matteotti in corrispondenza della fontana centrale.

L’accesso a piazza Matteotti verrà garantito dal semaforo posto all’incrocio con le vie Amendola e Don Giovanni Verità e rimarrà del tutto invariata l’attuale viabilità di via Garibaldi fino all’incrocio con Piazza Mazzini.

Si prevede una durata dei lavori di oltre due mesi, condizioni meteo permettendo e durante la fase di esecuzione, come avvenuto per il primo stralcio, saranno garantiti i percorsi pedonali per gli accessi alle abitazioni ed alle attività che vi hanno sede.

“Ci scusiamo per il disagio nella consapevolezza tuttavia della necessità di esecuzione dei lavori, nel corso dei quali, si interverrà anche per un intervento di miglioria in un breve tratto della rete fognaria” afferma l’amministrazione comunale.

“Al termine dei lavori sulla via Garibaldi, sono previsti interventi di ripristino di parte della pavimentazione di piazza Matteotti, che saranno eseguiti con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale”