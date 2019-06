Tragedia oggi pomeriggio alle 15,30 al Mirabeach, il parco acquatico che si trova all’interno di Mirabilandia, un bambino di quattro anni è morto annegato.

Inutile la corsa all’ospedale, la dinamica non è chiara tutti i tentativi di rianimarlo non sono serviti. Intervenuti i Carabinieri per le indagini, era anche intervenuto l’elicottero del 118 ma i sanitari hanno poi trasportato il piccolo all’ospedale di Ravenna.

La tragedia si è consumata di fronte a centinaia di turisti e famiglie che in questi giorni giorni affollano già il parco acquatico.