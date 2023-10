“Anche se nessun obbligo di legge, tranne che per i viaggi all’estero, impone ai detentori di gatti l’iscrizione all’anagrafe e l’inserimento del microchip, al proprio gatto, noi raccomandiamo ugualmente di farlo.

Forniamo questo consiglio basandoci sull’esperienza.

Non di rado infatti i felini si trovano al centro di problematiche di vario genere, a causa di frequenti smarrimenti e ritrovamenti. Sovente poi ci sono delle dispute in caso di separazioni.

Ecco pertanto che raccomandiamo ai detentori di gatti di recarsi dal proprio veterinario per iscrivere il felino all’anagrafe e per dotarlo di microchip.

Si tratta di una piccola iniziativa che potrebbe rivelarsi molto utile per ritrovare il micio in caso di smarrimento, risparmiandosi in tal modo una inutile sofferenza e persino salvargli la vita.”

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna ODV