Mercoledì 21 luglio, alle ore 21, nel chiostro della Casa del Popolo, in via Castellani 25, la Riunione Cattolica “Evangelista Torricelli” propone un’iniziativa musicale dove sarà protagonista la Brass Band del Dopolavoro Ferroviario: un concerto dal titolo “Dal rag allo swing”.

Ai pezzi in programma si potranno aggiungere nel corso della serata “divagazioni”a richiesta degli spettatori.

Un analogo concerto, con gli stessi musicisti, si tenne nel giugno del 2019. Nell’estate 2020, a causa della pandemia, non fu possibile organizzare nessuno spettacolo musicale, come era successo nelle estati precedenti. Con il concerto in programma il 21 luglio la “Torricelli” intende valorizzare il chiostro con un evento che vuole essere un significativo segnale di vitalità ai propri soci e a tutta la comunità faentina.