Un 14enne in sella a una moto Gilera si è schiantato nella fiancata di un furgoncino medico con targa tedesca. Il giovane si è scontrato con il mezzo straniero in via Ilaria Alpi a Massa Lombarda all ore 14. È rovinato a terra quando il pullmino era diretto verso via San Vitale. Si è reso necessario l’intervento dell’elicottero che ha trasportato il ragazzino al Bufalini di Cesena. Il conducente del veicolo medico è rimasto illeso.