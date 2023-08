E’ stata un grande successo la prima parte dei martedì di agosto compreso il boom di Ferragosto sotto le Stelle a cura di AudioCoop, Meeting delle Etichette Indipendenti e Casa della Musica con Faenza C’entro, Coldiretti,. Campagna Amica e Comune di Faenza. Segno che i cittadini anche in agosto come realizzato gia’ lo scorso anno hanno bisogno di ritrovarsi in centro attraverso momenti di incontro musicale, culturale e di intrattenimento.

Si prosegue Martedì 22 agosto a partire dalle ore 21 con il cantautore romagnolo Beart, recente vincitore del contest Cramps per i suoi 50 anni di attività, mentre apriranno i 4 Seasons band della Casa della Musica e chiuderanno i musicisti della Big Band Artistation, martedì 29 agosto arriva Cristiano Godano dei Marlene Kuntz per un raccolta fondi pro Emergency, la presentazione del libro Faenza Tieni Botta e i live di Ginko e Dates.

Beart, artista swing-rap ventitreenne di Riccione, vincitore del premio della critica al Deejay On Stage e del Cramp Contest 50 anni, ha pubblicato il 7 luglio ‘Il Settimo Pianeta’, 7 tracce che rappresentano l’inizio di un lungo viaggio sulle orme del Piccolo Principe. Esce oggi la live session girata a Faenza, in collaborazione con Il Salotto Dell’Artista, realtà nata nei pressi di Bologna e che, attraverso contenuti musicali, interviste e concerti, promuove e crea spazio per gli artisti emergenti e non solo. Un live a porte chiuse dove Beart presenta, accompagnato dalla sua band, parte dell’ultimo album, dalle sfaccettature più intime a quelle più estrose.

Beart sarà in concerto al palco centrale in Piazza della Libertà a Faenza domani, martedì 22 agosto, insieme alla sua band con tanto di tromba. Apriranno il concerto la Big Band della Scuola di Musica Artistation e 4 Reasons.

Il Settimo Pianeta tour seguirà poi il 24 a Riolo Terme, il 26 a Lido Di Savio e l’1 settembre a Empoli. Tornerà a Faenza a ottobre, in occasione del Mei Festival, una collaborazione quella con la città, dalla quale è nata la realtà discografica indipendente SoloIndie, della quale Beart ne rappresenta il primo artista ufficiale.

A questo punto, non vi resta che andare al Settimo Pianeta, per ballare, piangere e cantare.

più intime a quelle più estrose Infine, martedì 29 agosto arriva la serata di Parole e Musica con Cristiano Godano dei Marlene Kuntz per un raccolta fondi pro Emergency, la presentazione del libro Faenza Tieni Botta di Tempo al Libro di Mauro Gurioli e i live di Ginko e Dates. “I Martedì d’Estate” di agosto sono curati per la parte musicale e culturale da AudioCoop in collaborazione con MEI, Casa della Musica e Impianti Audio di Samuele Ravaioli con il sostegno del Comune di Faenza.

Sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro con il supporto di Wap Agency in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica. La collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna.

L’ingresso e’ libero e gratuito con posti a sedere.