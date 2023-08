Il gruppo consiliare “Romagna Cervese” ha presentato un’interpellanza a risposta scritta riguardo lo stato in cui si trovano alcune strutture di richiesta soccorso nei parchi urbani

Ecco il testo completo:

“Nel nostro territorio esistono svariati parchi urbani caratterizzati da verde pubblico e dalla presenza di numerosi giochi per bambini, come scivoli, giostre e quant’altro.

In alcuni di essi, come dimostrano le segnalazioni di lamentela pervenutaci da cittadini residenti e turisti, esistono delle piccole strutture in metallo aventi dispositivi di richiesta soccorso oramai in disuso ovvero sicuramente guaste, oggetto ahimè di scritte di carattere vandalico!

Codesta problematica era già di nostra conoscenza.

Il comune denominatore di questi due strumenti marcati “ASSOVERDE BEGHELLI” (azienda verosimilmente fallita o comunque in liquidazione) è sicuramente quello dello stato di incuria che vertono gli stessi già da numerosi anni!

Alla luce di quanto descritto

Chiediamo