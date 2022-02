Una Hong Kong più che mai bella, ma pericolosa, vicoli oscuri, agguati mortali, il neon dei locali. Una spirale di autodistruzione in una storia semplice, un gangster movie che parla di amicizia all’interno del quale improvvisamente subentra una storia d’amore spontanea che si fa largo in un contesto cruento. In programma al Cinema Europa martedì 1 marzo la proiezione di As Tears Go By, primo appuntamento con la rassegna in tre serate che il cineclub Il Raggio Verde ha voluto dedicare a Wong Kar-Wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong, punto di riferimento e contemporaneamente figura atipica del cinema Orientale dagli anni Novanta ad oggi.

La proiezione inizierà alle ore 21.

Film del 1988, As Tears Go By rappresenta il debutto alla regia di Wong Kar-Wai dopo sei anni di carriera da sceneggiatore. Gangster movie liberamente ispirato a Mean Streets e alle regie di Martin Scorsese degli anni Settanta e Ottanta. Di quest’ultimo decennio è una sorta di riassunto e anticipa tutte le cannotazioni che caratterizzeranno i futuri lavori del regista di Hong Kong: luci al neon, la ricerca sui colori, macchina a mano, ralenti e step-printing grande attenzione alla colonna sonora.

TRAMA:

Ah-Wah è un criminale di media importanza che si muove in una Hong Kong notturna e violenta; è spesso affiancato da altri piccoli gangster, come lui al servizio di uno dei boss della città. Mosca (o ‘Fly’ a seconda delle versioni) è il suo ‘fratellino’: tra loro non ci sono legami di sangue ma un’amicizia fortissima, oltre a un rapporto di affari. Wah deve spesso tirarlo fuori da situazioni sconvenienti, in cui Mosca finisce a causa della sua irascibilità e dello scarso rispetto di cui gode tra i malavitosi.

Improvvisamente, nella vita di Wah entra sua cugina Ah-Ngor, giunta in città per una visita medica: tra i due nascerà un legame incestuoso molto passionale e struggente. Tra il degenerare dei rapporti con un altro gruppo di delinquenti e una missione mortale, Wah dovrà presto scegliere tra l’amore o restare al fianco di Mosca.

“Una questione di stile” è il titolo dell’iniziativa che la casa di distribuzione friulana Tucker Film ha ideato per riportare in sala in Italia alcuni dei capolavori realizzati da Wong Kar-Wai e restaurati dallo stesso regista. Un’occasione per celebrare il cinema al cinema, nata nel difficile periodo della pandemia, per far conoscere Wong Kar-Wai alle nuove generazioni.

Dopo la proiezione la scorsa estate di Hong Kong Express e Happy Together, Il Raggio Verde ha organizzato per il mese di marzo tre serate al Cinema Europa programmando la proiezione di tre titoli che hanno caratterizzato l’inizio di carriera da regista di Wong Kar-Wai, tre titoli che racchiudono già gli aspetti fondamentali dell’estetica e del modo di lavorare del regista.

I prossimi appuntamenti sono in programma l’8 marzo, quando sarà proiettato Days of Being Wild (1990), e il 15 marzo quando sarà di scena Angeli perduti (1995)

Prezzo dei biglietti:

intero 7 euro

convenzioni 6 euro

tessera cineclub Il Raggio Verde 5 euro.