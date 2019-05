Marina, la sirena dei bambini, torna a casa con due bauli pieni di doni. Nasce una mostra

Marina, la sirena dei bambini, è tornata a casa, a Marina di Ravenna, dopo aver circumnavigato l’Italia. Un viaggio partito nel marzo del 2018, ideato all’interno di un progetto formativo biennale per gli alunni dell’allora classe IV A della Scuola primaria Mameli. La sirena è tornata con due bauli pieni di giochi, oggetti, disegni, pensieri. In ogni città toccata, gli alunni di più scuole sono stati invitati a raccontare sé stessi e il loro territorio. Il viaggio è ora diventato una mostra, alla sala FaroArte di Marina di Ravenna, visitabile sino al 29 maggio. Dopo un passaggio di consegne con gli studenti dell’attuale quarta, la sirena poi ripartirà per altre città.