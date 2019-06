La collaborazione fra il “Ballo scalza” di Marina di Ravenna (l’appuntamento del venerdì sera al Bagno Lucciola) e il festival DiscoDiva di Gabicce, la cui edizione 2019 è andata in scena la scorsa settimana con grande successo, porta al Lucciola il primo dei grandi ospiti della stagione 2019.

Domani sera, venerdì 28 giugno, arriva infatti Papa Winnie, il popolare artista caraibico che a partire dalla fine degli anni Ottanta ha portato anche in Italia il suo originale reggae, divertente ed estivo, ma sempre legato alla “lezione” dei grandi interpreti, Bob Marley in primis.

Successi come “You are my sunshine” o “Rootsie & Boopsie” hanno fatto ballare milioni di ragazzi e ragazze, e non è rimasta indimenticata la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1990, in coppia con Francesco Salvi, con il brano “A”.

Ma la carriera di Papa Winnie è proseguita senza soste fino ad oggi, alternandosi fra l’Italia (dove spesso lavora, con base a Milano, e dove sta registrando nuovi brani anche in questi giorni) e l’America Latina (le sue canzoni hanno avuto molto successo, ad esempio, in Brasile).

“Sono molto contento di poter esibirmi sulla spiaggia di Marina – ha detto Papa in una sosta delle registrazioni milanesi -: eseguirò naturalmente i miei successi principali, ma anche alcuni standard del reggae…”.

L’esibizione di Papa Winnie è prevista per le ore 23. Eccezionalmente, la serata danzante potrà proseguire fino all’1. Come sempre, le danze aprono alle 22.30, e prima è possibile cenare al bagno Lucciola. Per informazioni e prenotazioni alla cena, 0544 530186