Il presidente Giuseppe Conte questa mattina ha tenuto una riunione di aggiornamento con i referenti territoriali del Movimento 5 stelle dell’Emilia Romagna, da giorni impegnati sui territori travolti dal maltempo.

Alla riunione via zoom hanno partecipato gli amministratori e i referenti locali del M5S in Emilia-Romagna collegati dalle zone alluvionate, il senatore M5S Marco Croatti e il coordinatore regionale del M5S Gabriele Lanzi.

“Continuiamo ad essere al vostro fianco e al fianco dei cittadini e delle imprese colpiti dall’alluvione. Lo saremo anche quando si spegneranno i riflettori. Pronti a dare il nostro contributo senza risparmiarci con iniziative sul territorio e un’azione in Parlamento volta a dare risposte immediate” ha sottolineato Conte, che continuerà a tenere aperto questo canale di confronto costante con il territorio in vista dei provvedimenti del Governo nel Cdm annunciato per domani.