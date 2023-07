Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di luglio 2023 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

La tua personalità è esplosiva e affascinante, ma attenzione a non lasciarti trasportare troppo dalle emozioni. L’amore sarà al centro della vostra vita, favorite le avventure romantiche. E il lavoro, sempre per i nati sotto questo segno? Potete affrontare delle grandi sfide, ci vuole solo molto impegno e una grande forza di volontà.

Toro

La tua personalità si distingue per la sua stabilità e determinazione. Sei una persona affidabile e leale, ma cerca di non farti trascinare troppo dalla testardaggine. Finalmente luglio porta stabilità dal punto di vista sentimentale. Si rafforzano i legami. Per il vostro duro lavoro sarete ricompensati ampiamente quindi potete iniziare a festeggiare in anticipo.

Gemelli

La tua comunicazione brillante e le tue abilità sociali ti rendono estremamente compatibile con gli altri segni. Il prossimo mese porterà maggiore intimità e connessione nelle relazioni amorose. I nuovi progetti che riguardano la sfera professionale avranno su di voi grande fascino.

Cancro

La tua personalità è un mix affascinante di sensibilità e intuizione. Per luglio prima di agire dovete riflettere attentamente, anche perché ci sono delle importanti decisioni da prendere. State molto attenti su alcune sfide lavorative.

Leone

La fortuna sembra essere dalla tua parte, portando grandi opportunità nella tua vita. Sarà un mese molto romantico e appassionato, infatti le relazioni saranno piene di gioia. Per i vostro sforzi lavorativi sarete ben ricompensati, quindi possono sorridere in anticipo per quello che arriverà in futuro.

Vergine

La tua personalità riflette una grande attenzione ai dettagli e un approccio pratico alla vita. Nuove prospettive per quel che riguarda la sfera amorosa. Nel lavoro è consigliabile portare pazienza e non scoraggiarsi se dovete portare a termine qualche sfida.

Bilancia

La tua personalità brilla in ogni situazione. Hai un modo affascinante di relazionarti con gli altri e la tua presenza è sempre apprezzata. Finalmente arriva la stabilità e l’armonia nella coppia, e solo le stelle sanno quanto ne avevate bisogno. I nuovi progetti e le nuove collaborazioni sono davvero stimolanti.

Scorpione

Questo è il momento perfetto per mostrare la tua personalità unica e magnetica. La tua compatibilità con gli altri sarà altissima, rendendo le relazioni più facili da gestire. Nelle dinamiche di coppia il prossimo mese porterà dei cambiamenti molto forti. Le sfide sul lavoro andranno affrontate con coraggio e determinazione.

Sagittario

Questo è un periodo di alti e bassi per te. Dovrai fare attenzione alle tue finanze e alla tua salute che potrebbero richiedere un po’ più di cura del solito. Periodo di luglio ricco di passione e amore, oltre che di grandi sorprese per il partner. Potete mettere alla prova la vostra creatività per quanto riguarda la sfera professionale.

Capricorno

La tua compatibilità con gli altri segni è alta, ma ricorda di essere adattabile alle diverse situazioni che incontri. Stabilità e sicurezza sia nelle coppie di lunga data sia nelle più fresche. Potrà arrivare il successo solo grazie alla loro grande determinazione.

Acquario

Sei dotato di grande intuizione e saggezza, che ti aiutano a prendere decisioni importanti nella vita. Potete comunicare i vostri desideri con grande chiarezza e poi potrete godersi l’amore. Progetti stimolanti e grandi opportunità da cogliere al volo se volete vedere brillare il vostro futuro.

Pesci

La tua adattabilità ti permette di superare ogni ostacolo con grazia e determinazione. Il mese di luglio sarà molto romantico e intenso per i nati sotto questo segno. Potete affrontare delle grandi sfide dal punto di vista professionale con la grande determinazione che avete.