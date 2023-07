Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 2 al 9 luglio 2023:

Ariete

Se sei single non devi preoccuparti perché presto potrai fare un incontro speciale. Devi quindi lasciarti andare all’amore, alla passione: lasciati sorprendere, il colpo di fulmine è dietro l’angolo. Sul lavoro, presto arriveranno belle soddisfazioni e la giornata migliore è sicuramente quella di mercoledì. Che ne dici di fare delle scelte importanti? Forza, non mollare proprio ora.

Toro

In amore sei un po’ indeciso, non sai bene come muoverti e sei confuso. Prima di prendere una decisione, forse è meglio riflettere bene: occhio alla giornata di mercoledì. Sul lavoro, gli incarichi importanti sono in arrivo: tutto è nelle tue mani e le responsabilità non mancano. Il cielo ti sorride, le stelle sono dalla tua parte.

Gemelli

In amore devi rinnovarti un po’, i sentimenti non mancano e gli incontri sono favoriti. C’è chi è rimasto scottato dal passato, ma deve comunque andare avanti e vivere al meglio l’estate. Che potrebbe essere galeotta. Sul lavoro, tutto è il movimento e presto arriverà un bel riconoscimento. Mercurio sarà dalla tua parte, quindi forza: datti da fare.

Cancro

Sei molto affascinante, pronto a lasciarti andare all’amore. Giove è dalla tua parte, le conoscenze sono favorite e devi approfittare della giornata di venerdì. Sul lavoro, invece, non devi sottovalutare le nuove proposte: le conferme sono dietro l’angolo, ma devi darti una mossa perché tutto dipende da te. E dalla tua forza di volontà.

Leone

Venere e Marte sono dalla tua parte, quindi puoi lasciarti andare all’amore o a una conoscenza part-time. Chi è single da tempo deve iniziare ad essere meno diffidente. Occhio, però, alla giornata di mercoledì: meglio essere cauti. Sul lavoro, hai un incarico importante e tante responsabilità, ma nessuno ti aiuta: devi fare tutto da solo. Come hai sempre fatto. Meglio essere cauti nelle scelte.

Vergine

Giove è dalla tua parte, quindi in amore puoi lasciarti andare: hai voglia di innamorarti, di vivere la passione. La giornata migliore è quella di lunedì, dopo il weekend. Sul lavoro, cerca di valutare bene i progetti, forse hai poco tempo. Ma ce la farai, devi continuare così perché la strada è quella giusta.

Bilancia

In amore, finalmente, sei meno nervoso, ma devi iniziare a guardarti attorno. La Luna è dalla tua parte, sei curioso e disponibile: le nuove conoscenze sono favorite. Sul lavoro, hai un po’ di spese, tra casa e famiglia. E i vecchi problemi, che sono dietro l’angolo, presto si risolveranno: devi darti da fare.

Scorpione

Se un amore non è importante cerca di voltare pagina e andare avanti. La storia è finita, devi passare oltre: non puoi soffermarti troppo sul passato. Che ne dici di concerti qualcosa in più tra venerdì e domenica? Il cielo ti sorride. Sul lavoro, probabilmente c’è stato un cambiamento e devi essere concentrato come non mai. Occhio a non dare peso a situazioni banali: devi puntare in alto.

Sagittario

Il cielo è dalla tua parte e l’amore arriverà quando meno te lo aspetti. La giornata di giovedì sarà intrigante, quindi potrai lasciarti andare alla passione. Gli incontri sono favoriti: cerca di guardarti attorno. Sul lavoro, ti toccherà recuperare la forma fisica: ora tutto va a rilento, ma tempo al tempo e ogni cosa tornerà al proprio posto.

Capricorno

Non riesci a lasciarti andare totalmente all’amore, forse non hai ancora incontrato la persona giusta. Cerca di capire come muoverti prima di prendere qualsiasi decisione. Sul lavoro, le opportunità non mancano, ma tutto dipende dalla tua età: se sei giovane potrebbe arrivare una bella proposta. E le soddisfazioni saranno assicurate.

Acquario

In amore, nella giornata di giovedì, cerca di evitare le polemiche. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di importante, ma forse hai paura a lasciarti andare come vorresti. Sul lavoro, occhio a non fare passi azzardati: non puoi essere frettoloso, ma devi metterti in gioco. E lanciarti in nuovi progetti.

Pesci

La Luna è dalla tua parte da venerdì, quindi in amore ti toccherà fare scelte importanti. Una storia nata da poco può diventare speciale, ma devi fare una scelta: non esitare. Sul lavoro, Mercurio è dalla tua parte, quindi puoi fare un bel salto di qualità. E chiedere quello che ti spetta. Hai davvero tante cose da fare, ma questo non ti spaventa.