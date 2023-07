La Fiaip, principale punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare e per le famiglie italiane, riconosciuta dalla Comunità Europea, con oltre 10mila agenti immobiliari, 500 consulenti del credito, oltre 15.200 agenzie immobiliari, e più di 45mila operatori del settore vuole essere vicina in questo difficile momento alle famiglie alluvionate.

In particolare la Fiaip provinciale di Ravenna presenza capillare sul territorio, chiede attenzione e pazienza prima di prendere soluzioni avventate in un momento così complicato per chi ha perso casa o è costretto a soluzioni abitative temporanee e di emergenza.

Fiaip ricorda che è opportuno rivolgersi ai consulenti qualificati e non farsi prendere dal panico, ma ragionare su tutte le soluzioni possibili.

Attenzione infine alle fake news che riguardano svalutazioni e/o offerte straordinarie di ripristino ed acquisto. Qualsiasi valutazione deve essere quantificata in un documento cartaceo.

Sul sito Fiaip si trovano tutti i riferimenti dei professionisti del settore per non prendere decisioni affrettate e sbagliate.