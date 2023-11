“Come annunciato dal commissario nelle scorse settimane, la piattaforma sfinge da mercoledì 15 novembre è attiva e, grazie a questo strumento, potranno essere caricate le richieste di indennizzo da parte di chi ha subito danni dall’alluvione. Adesso è auspicabile che chi fino all’altro giorno ha fatto polemica sostenendo tutto ed il contrario di tutto sul tema, possa finalmente iniziare a collaborare con la struttura commissariale e porre rimedio ad anni di totale abbandono del territorio.

In realtà un primo gesto importante l’amministrazione di Ravenna lo avrebbe già potuto fare quando in commissione è stata messa all’ordine del giorno la proposta presentata dall’opposizione per istituire una commissione di indagine sull’alluvione.

Tale proposta, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, era espressa in un testo articolato finalizzato a fare chiarezza sulle cause che hanno portato all’alluvione. Purtroppo i gruppi di maggioranza, senza neanche prendere la parola per motivarlo, hanno espresso un parere negativo, evidenziando che quando la proposta arriverà in consiglio sono pronti a perdere un’importante occasione per dimostrare vicinanza ai cittadini alluvionati ed alle loro richieste di maggior sicurezza e trasparenza per il futuro.

Martedì prossimo la richiesta di istituzione della commissione, con il parere negativo della maggioranza, andrà dunque in Consiglio Comunale. Si tratterà dunque dell’ultima occasione per votare un documento che chiede di fare chiarezza affinché avvenimenti simili non si ripetano.

A Forlì, città amministrata dal centro destra, lo hanno capito, infatti la commissione di indagine è stata approvata ed oggi è già al lavoro, a dimostrazione che ci sono dei comuni che non hanno paura della propria ombra.

L’unico modo per evitare che avvenimenti del genere si ripetano è sapere dove si sia sbagliato, noi pensiamo di conoscerne la gran parte dei motivi, ma vorremmo che ciò che sfugge, a noi e alla maggioranza, avesse modo di venir analizzato. Non comprendiamo, perché la maggioranza che amministra questa città non senta la stessa esigenza.

Ha forse paura che emergano sue responsabilità?

Tutti i gruppi di opposizione

Fratelli d’Italia

Lega

Forza Italia

Viva Ravenna

La Pigna

Lista per Ravenna