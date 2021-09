La coordinatrice nazionale di Azzurrodonna On. Catia Polidori, deputata di Forza Italia, ha fatto visita stamani al gazebo di Alberto Ancarani allestito in piazza Andrea Costa. La deputata azzurra ha voluto personalmente dare il benvenuto in Forza Italia all’attuale consigliera provinciale Eliana Panfiglio, consigliere comunale di Conselice che ha scelto di lasciare la Lega e di confluire iscrivendosi, nel partito di Silvio Berlusconi.

Gli unici due consiglieri provinciali di opposizione sono dunque ora entrambi appartenenti al movimento azzurro, essendo Oriano Casadio uno storico berlusconiano.

L’occasione è stata inoltre propizia per di tirare la volata alla candidata Eleonora Zanolli, avvocato e coordinatrice comunale di Azzurrodonna che è oggi candidata nella lista di Forza Italia.

Polidori e Zanolli hanno insistito molto sulla visione femminile di Forza Italia insistendo con forza contro l’uso del termine femminismo e contro ogni logica tipica delle ideologiche battaglie della sinistra ma insistendo affinchè la condizione delle donne debba essere di parità ed uguaglianza a monte e non a valle rispetto agli uomini. Zanolli ha particolarmente insistito sulla flessibilità necessaria per i servizi comunali per la quale si batterà se verrà eletta.

Dal canto suo il candidato sindaco Ancarani ha ringraziato l’On.Polidori per la visita e il sostegno e ha garantito che i temi e le proposte programmatiche di Azzurrodonna sono parte integrante del programma elettorale della coalizione Forza Italia – PrimaveRA Ravenna che lo sostiene.