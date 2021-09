Questa mattina il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe GERLI, si è recato in visita al Comando Provinciale di Ravenna, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea MERCATILI.

Il Generale GERLI ha voluto salutare personalmente le Fiamme Gialle ravennati in vista del suo prossimo cambio di incarico, dopo quasi 5 anni a capo dei Reparti dell’Emilia Romagna.

L’alto ufficiale ha dunque rivolto un caloroso saluto ad una numerosa rappresentanza di tutti i Reparti della Provincia e delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, schierate, per rendergli gli onori, nel cortile interno della caserma di via Giulio Alberoni nel rispetto del necessario distanziamento previsto dai protocolli anti contagio.

Successivamente il Generale GERLI si è intrattenuto con gli ufficiali e i Comandanti di Reparto, ringraziandoli per l’impegno profuso in questi ultimi anni e, in particolare, per le capacità gestionali e il buon senso dimostrati nell’affrontare le problematiche dovute all’emergenza sanitaria, riuscendo efficacemente a contemperare le esigenze di servizio e l’operatività dei Reparti con la necessità di salvaguardare la salute dei militari e la salubrità delle caserme attraverso la rigorosa applicazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione in essere.