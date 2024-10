Lions Club Ravenna Host: un anno sociale ricco di iniziative rivolte alla cittadinanza

Il Lions Club Ravenna Host, il poiù antico fra i quattro Club cittadini, è giunto al 70° anno sociale. Recentemente è entrato in carica il nuovo presidente, Luca Scarabelli, che resterà in carico fino a luglio 2025.

Nel calendario delle attività per l’anno sociale appena iniziato – presentato all’assemblea nella riunione dello scorso 20 settembre, con il claim “Amicizia Cultura Futuro” – spiccano molte novità aperte alla cittadinanza, sia in termini di incontri culturali, sia per quanto riguarda le iniziative di solidarietà.

A livello culturale, si è deciso di abbinare il consueto appuntamento bimestrale fra i Soci (di lunedì sera, ogni quindici giorni) a una iniziativa pubblica, che si svolgerà alla Sala Ragazzini di largo Firenze nel tardo pomeriggio, prima della cena, e avrà per protagonista la stessa personalità che poi sarà ospite del Club al ristorante Marchesini. Gli incontri spazieranno da presentazioni di libri ad argomenti di carattere vario, dall’arte alla sanità, dalla cultura alle tradizioni locali.

Ad aprire le iniziative, lunedì 14 alle 19, l’incontro con Linda Traversi – toscana di nascita ma ravennate di adozione – che presenterà il suo ultimo libro “Il riparatore di sogni”, edito da Einaudi Ragazzi, così come il precedente e fortunato “La panchina delle cose difficili”.

Sono già fissate anche le due serate successive, sempre con inizio alle 19: lunedì 11 novembre, la professoressa Paola Babini dell’Accademia di Belle arti parlerà di “100 anni di mosaico”, mentre lunedì 25 novembre Alessandro Silvani, professore associato di Fisiologia all’Università di Bologna, parlerà del Sonno.

A queste iniziative culturali, che proseguiranno fino a primavera inoltrata, se ne aggiungono diverse altre di carattere solidale, attività che da sempre caratterizza la vita dei Lions Club.

Da un lato i diversi “service”, ovvero le iniziative in cui i membri del Club si attiveranno per raccogliere fondi legati a tematiche specifiche: dal diabete all’oncologia pediatrica, dai cani guida per ipovedenti alla colletta alimentare.

Dall’altro, in occasione di specifiche festività o attività sociali, verranno comunque raccolti fondi da destinare in beneficenza: fra queste, ricordiamo la Casetta di Natale in piazza del Popolo durante le festività natalizie, la Festa di Carnevale a febbraio, ma anche iniziative specifiche come “I Leoni della musica” in programma a marzo, o la “Festa delle fragole” prevista per maggio.