Il bagno “La Plage” di Lido Adriano è stato scelto per mettere a segno un importante atto vandalico nella notte tra lunedì e martedì.

Il titolare dello stabilimento balneare amareggiato commenta: “Un fatto increscioso come quello che è avvenuto nella notte, a fine stagione, non ce lo aspettavamo”.

E continua: “Poi magari nell’estate può succedere che di notte si notino dei ragazzi o che non vada tutto per il verso insomma. Sono 10 anni che siamo a Lido Adriano ma non è mai successo niente di rilevante; si è anche sempre cercato di far stare in spiaggia i ragazzi la sera. I genitori sapendo che i figli erano qui stavano più tranquilli…”.

E il titolare ancora racconta: “Sono 96 i lettini tagliati, sicuramente abbiamo dovuto correre ai ripari… Nel senso, abbiamo dovuto sostituirli con quelli che erano già stati portati via dalla spiaggia. Fortunatamente abbiamo sempre dei lettini in più! Quelli danneggiati invece saranno da ritirare, riparare o ricomprare. Comunque i clienti la mattina sono potuti stare sotto gli ombrelloni, infatti la stagione non è ancora finita, e di gente in spiaggia ancora ce n’è!”