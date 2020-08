La Biblioteca “Carlo Pasini” di Brisighella, V.le Pascoli, 1, propone, in collaborazione con la Biblioteca Manfrediana Ragazzi di Faenza, “Letture all’ombra della quercia” per bambini da 1 a 6 anni.

L’evento, in programma venerdì 21 agosto, inizierà alle ore 17.00 con le letture dedicate ai più piccoli, da 1 a 3 anni, per proseguire alle ore 18.00 con la fascia dai 3 ai 6 anni: un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio ricco di storie, ovviamente rispettando le dovute norme di sicurezza. L’evento si svolgerà sul prato: a chi desidera prenotare verrà chiesto di portare con sé una coperta sulla quale sedersi.

L’evento è a numero chiuso, è necessaria la prenotazione chiamando la Biblioteca Manfrediana Ragazzi di Faenza al numero 0546.691715 nelle mattine di lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

La Biblioteca di Brisighella, unitamente al complesso Cicognani, ha la fortuna di essere inserita in un bel contesto verde esterno, con prati e tanta vegetazione. L’ombra degli alberi potrà fornire ristoro e accogliere, in sicurezza, i bambini interessati.

Un’opportunità per i bimbi e per le loro famiglie di divertirsi con la lettura all’aria aperta.