L’azienda Cora spa di Barbiano, che opera nel settore degli accessori per auto, ha donato nei giorni scorsi mille mascherine al Comune di Cotignola.

Le mascherine saranno utilizzate dai volontari della Protezione civile, dai dipendenti dei Comuni e dell’Unione della Bassa Romagna che continuano a essere in servizio in questi giorni per garantire servizi essenziali.

“Ringrazio l’azienda Cora per la sensibilità dimostrata – ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari – queste mascherine saranno utilissime nel lavoro quotidiano di volontari e dipendenti, consentendo anche un risparmio all’ente, che potrà così concentrare più risorse negli aiuti esterni”.