La nuova stagione dell’Arena Borghesi sarà “Spettacolare!”: presentato il calendario di quest’anno

Sarà un’Arena Borghesi “Spettacolare!”, questo il titolo scelto dal cineclub Il Raggio Verde che da quasi 40 anni gestisce il cinema estivo di Faenza, una delle poche arene estive ancora fruibili sul territorio regionale. 75 quest’anno le serata di programmazione, dal 19 giugno all’1 settembre. Un calendario, come sempre, impostato per cercare di andare incontro ad ogni genere di pubblico. 7 saranno i film gratuiti quest’anno, grandi “classici” della storia del cinema (“Full Metal Jacket”, titolo d’apertura della stagione, “Cuore selvaggio”, “La grande guerra”, “Manhattan”, “C’era una volta il West”, “L’ultimo imperatore”, “Narciso nero”) molte invece le collaborazioni con associazioni e altre realtà ), come l’ordine degli architetti che organizzerà in Arena tre serate dedicate alle formazione professionale (Genitori Ragazzi Down, Asp, Consulta degli stranieri, Papa Giovanni XXIII, LGBT+, Gruppo astrofili, Sos donna solo per citarne alcune della altre collaborazioni). Novità di quest’anno: gli incontri di approfondimento a tema ovviamente cinematografico, ma soprattutto i forti sconti per i giovani