“In passato la zona è già stata oggetto di intervento per l’abbandono di rifiuti da parte di ignoti. Visto che la situazione si è riproposta, spero che i proprietari delle aree interessate si attivino quanto prima per la rimozione dei rifiuti e che per il futuro, visto l’ordinanza antidegrado e la presenza di attività commerciali e artigianali, vengano intensificati i controlli per cercare di evitare il ripetersi di queste spiacevoli situazioni.” – Cosi in una nota Luca Rosetti.