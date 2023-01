Sarà un’occasione importante quella che si terrà sabato 14 gennaio dalle 15 alle 18 per le famiglie che in questo periodo stanno iscrivendo i propri figli alle scuole medie.

La scuola media Sacro Cuore apre le porte per accogliere i ragazzi e le ragazze insieme alle loro famiglie. Ci saranno visite guidate alle aule e ai laboratori, mentre si potrà anche parlare e chiedere informazioni ai professori, agli studenti che attualmente frequentano la scuola per conoscere i programmi e tutte le attività del percorso scolastico che accompagnerà i giovani studenti e studentesse per i prossimi tre anni.

L’Istituto Sacro Cuore, a Lugo vuole essere una presenza attenta alla persona, capace di rispondere ai bisogni dell’uomo d’oggi. Il primo impegno di questa Scuola è di essere luogo dove si elabora, si tramanda e si fa cultura ai fini dell’educazione dei giovani, perché costruiscano, attraverso lo studio, la riflessione e la ricerca, la loro identità umana più autentica.

L’ingresso è in via Emaldi 78 e si può prenotare la propria visita telefonando al 0545 22068.