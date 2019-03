“Giocare ogni partita come fosse una finale”, questo è il motto che, dalla fine della prima fase del Campionato, accompagna ogni impegno della Conad Ravenna. C’è da dire che le ragazze di coach Caliendo pare l’abbiano preso alla lettera perché, nelle partite della Pool Promozione, l’atteggiamento della squadra ravennate è apparso generalmente molto grintoso e caparbio. In settimana Beatrice Agrifoglio, regista dell’Olimpia Teodora ha sottolineato: “L’atteggiamento della squadra è quello giusto. Dobbiamo guardare solo a noi stessi anche se è certo che, da qui alla fine, dovremo fare del nostro meglio, perché se non vinciamo sarà comunque inutile guardare gli altri”.

Nel corso della Pool Promozione la squadra ravennate ha espresso una buona pallavolo e un’ottima forza di carattere, ma il campionato non è ancora finito e bisogna tener duro: “Dobbiamo assolutamente vincere – ha ribadito l’Agrifoglio – , a partire da Martignacco che è la prossima trasferta. Di certo noi partiamo per mettercela tutta, tuttavia non sarà facile per le caratteristiche difensive delle friulane e perché giocheremo in casa loro e il fattore campo, con i riferimenti conosciuti e il tifo a favore, può avere sempre un certo peso”.

Martignacco, matricola in A2, pur essendo una squadra giovane, non è avversario da sottovalutare per quanto si è dimostrata molto motivata e dotata di buone capacità tecniche. All’andata a Ravenna terminò al tie break con vittoria della Conad (28-30, 25-22, 16-25, 25-16, 15-11). Top scorer del match con 24 segnature fu Yare Mendaro, seguita a ruota da capitan Bacchi con 22 punti e andò in doppia cifra anche Lotti che mise a terra 12 palle. Tra le ospiti spiccarono Molinaro (21), Pozzoni (18), Caravello (15) e Martinuzzo (12). Da annotare che per la Itas Città Fiera il punto conquistato a Ravenna resta l’unico raggranellato finora nella Pool Promozione e che in casa ha perso con Perugia (0-3), Trento (1-3) e Torino (0-3).

Domenica 30 marzo, al Palazzetto dello Sport di Martignacco (UD) il fischio d’inizio verrà dato alle ore 17.00 dagli arbitri Piera Usai e Giovanni Ciaccio.

LE AVVERSARIE

La Polisportiva Libertas Martignacco A.S.D. è stata costituita nel gennaio del 1977 con la sezione dell’atletica leggera che ha riservato alla Polisportiva enormi successi Provinciali – Regionali e Nazionali, alla quale si è aggiunta più tardi la pallavolo, diventando il fiore all’occhiello della società presieduta da Bernardino Ceccarelli. Attualmente la Libertas Martignacco è tra le poche società che svolgono attività sia maschile che femminile.

La squadra di Pallavolo Femminile, ha scalato dalla 2° Div. la Serie D, conseguendo poi ben tre promozioni nella serie C1 Nazionale, e nella stagione 2012/2013, dopo tre anni di permanenza in B2, ha conquistato la promozione in B1 Nazionale e vinto Coppa Italia a Corato BA, prima società friulana a raggiungere questo obiettivo. Nella stagione 2017/2018, dopo aver vino a settembre 2017 il torneo internazionale “Sempre con Noi” a Carcare SV, al termine del girone di andata del Campionato ha conquistato l’accesso alla Final Four disputata a Cutrofiano, vincendo Coppa Italia e terminando al primo posto del proprio girone del campionato è stata promossa in A2 nazionale. Questi successi hanno portato la Libertas Martignacco ad essere una Società trainante della pallavolo friulana, sempre con lo sguardo rivolto particolarmente al settore giovanile, da dove trae la linfa vitale per il futuro.

Guidata quest’anno dall’allenatore Marco Gazzotti, la società friulana ha scelto di affrontare il primo anno in Serie A2 con lo stesso gruppo base che aveva conquistato la promozione, facendo del gruppo la propria forza. Molte sono le giovani cresciute nel vivaio. Tra le martignacchesi la vigilata speciale è la centrale Beatrice Molinaro, ma un occhio di riguardo lo si dovrà dare anche alla schiacciatrice Lara Caravello, due dei talenti del territorio che il club sta valorizzando. Le due novità della stagione sono stati gli arrivi dell’opposta slovacca Karin Sunderlikova e della schiacciatrice Karola Dhimitriadhi, quest’ultima vittima però di un grave infortunio al crociato sinistro che la terrà fuori per alcuni mesi.

LA DICHIARAZIONE

Coach Nello Caliendo chiede di vivere il momento, senza fare valutazioni sugli altri, o sul passato o sul futuro: “In questa partita, ancor di più che nelle altre, dovremo guardare poco indietro. Terremo in considerazione sicuramente le indicazioni che ci vengono dalla nostra partita d’andata che abbiamo vinto per 3 a 2 e anche questo la dice lunga sul fatto che Martignacco è una squadra che ha una tipologia di gioco che può metterci in difficoltà. Dobbiamo essere molto attenti a non ripetere certi errori commessi all’andata quando abbiamo subito a tratti il loro gioco veloce. Inoltre ci potrà infastidire l’altra loro caratteristica che è quella di difendere tanto. All’andata ci hanno costretti ad azioni lunghe in cui molte volte non siamo stati poi lucidi nel fare le scelte giuste. Anche se hanno racimolato un solo punto nelle ultime sette partite, finora hanno giocato col coltello tra i denti e quindi non aspettiamoci che lo ripongano contro di noi. Certo è che partiremo anche noi col coltello tra i denti perché sappiamo che per continuare a guardare avanti a testa alta siamo obbligati a fare la prestazione. Di sicuro non abbassiamo la guardia e andiamo in Friuli concentrati per cercare dì tornare a casa col bottino pieno”.

ROSTER

Allenatore: Nello Caliendo.

Vice allenatore: Francesco Guarnieri.

Palleggiatrici: Agrifoglio (9), Vallicelli(18).

Centrali: Lombardi (5), Gioli (7), Torcolacci (8).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Mendaro (6), Canton (11), Aluigi (14), Ubertini (15), Lotti (17).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).





LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING

Diretta streaming su FvgSport channel al link https://bit.ly/2FqknRU.

Sulla pagina Facebook di Olimpia Teodora Volley verranno forniti gli aggiornamenti alla fine di ogni set.

Per seguire l’andamento del match in diretta è inoltre possibile consultare il sito della Lega Pallavolo Femminile (www.legavolleyfemminile.it) o scaricare l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

CLASSIFICA A2 POOL PROMOZIONE

Bartoccini Gioiellerie Perugia 33; Delta Informatica Trentino 30; Barricalla Cus Torino 28; Omag S. Giov. Marignano 27; Volley Soverato 24; LPM Bam Mondovì 22; Zambelli Orvieto 20; CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA 17; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 16; Itas Città Fiera Martignacco 8.