Lo spettacolo “La Buca” di Nerval Teatro, che vedrà in scena Carlo De Leonardo, attore diversamente abile ravennate, assieme a Maurizio Lupinelli, debutterà 5-6-7 dicembre al Teatro Rasi.

Per la prima volta a Ravenna, lo spettacolo sarà accompagnato da un servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei segni italiana), garantito durante lo spettacolo per le persone sorde.