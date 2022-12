L’Amministrazione Comunale, con il Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà, l’A.N.P.I. sezione di Faenza, in collaborazione con il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, l’Istituto Persolino-Strocchi e Argylls Romagna Group, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio Comunale, in occasione del 78° Anniversario della Liberazione della città di Faenza organizza una serie di appuntamenti e iniziative rivolte alla cittadinanza.

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

Ore 20.45 – Sala Fellini – piazza Santa Maria Foris Portam

‘Italian Victory’ – Proiezione del docufilm con immagini d’epoca sulla Liberazione di Faenza, a cura di Marco Dalmonte e Candido Parrucci

Ingresso gratuito. Per informazioni: senioriverww2@gmail.com

Prossimo appuntamento in programma, venerdì 16 dicembre al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, la mostra ‘La guerra a casa. Immagini della Seconda Guerra mondiale ieri e oggi’, curata dall’I.P. Persolino – Strocchi di Faenza.