Il 5 gennaio 2023, per l’intera giornata, dalle ore 9,00 alle 18,30, l’ingresso a Palazzo Milzetti Museo dell’età Neoclassica in Romagna a Faenza, sarà gratuito per tutti i visitatori.

La data rientra infatti tra quelle individuare dal Ministero della Cultura come giornate di libero acceso definite in maniera differenziata sul territorio e scelte in relazione a festività od eventi speciali della località dove si trova collocato il museo.

A Faenza il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, si svolge la Nott de Bisò, manifestazione che chiude il Niballo Palio di Faenza. Alla mezzanotte viene bruciato in un grande falò il Niballo, grande fantoccio che raffigura Annibale vestito con i colori dei vincitori del Palio di giugno, vincitori a cui spetta anche l’accensione del fuoco. Durante la festa viene anche distribuito il Bisò’, vale a dire il vin brulè, che viene servito nei Gotti con simboli dei Rioni e della città.

L’apertura gratuita di Palazzo Milzetti permetterà ai numerosi frequentatori della festa cittadina di visitare durante la giornata, in attesa dell’evento serale, il preziosissimo palazzo completamente rinnovato dai Milzetti in età Napoleonica, un vero e proprio gioiello del neoclassicismo italiano.